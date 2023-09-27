مصرع طفل غرقًا.. سقط من يد والدته أثناء نومها أسفل كوبري سندوب بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي طفل بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية مصرعه غرقا بمياة ترعة المنصورية اسفل كوبري سندوب وذلك بعدما سقط من يد والدته "بائعه متجولة" اثناء نومها وتكثف قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج الجثمان.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من شرطه النجده بسقوط طفل بمياه كوبري سندوب خلف التامين الصحي داخل المياه.

انتقلت علي الفور قوات الانقاذ النهري وضباط وحدة المباحث الى مكان الواقعه وسيارات الاسعاف، وبالفحص تبين سقوط طفل يدعي "كريم محمد شعبان"، 3 أعوام.

وبسؤال والدته وتدعي "ندي السيد عبدالسلام عبدالله"، 25 عامًا، بائعة متجولة ومقيمه بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية قالت انها كانت تحمله وانتابها النوم دون ان تشعر اثناء جلوسها اسفل كوبري سندوب وسقط منها في المياه.

وتكثف قوات الانقاذ النهري من جهودها بتمشيط المنطقة للوصول لجثة الطفل واستخراجها .

جارِ تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.