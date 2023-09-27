شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف موقف النني من المشاركة أمام برينتفورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شارك الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال، في تدريبات ناديه، امس، قبل المباراة المرتقبة أمام برينتفورد المقرر اقامتها في العاشرة الا الربع من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعد أرسنال اليوم لمواحهة برينتفورد بحثًا عن تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والذي سيضم 16 فريقًا.

ويسعى محمد النني للظهور الأول خلال الموسم الحالي عندما يخوض فريق أرسنال مباراة اليوم حيث غاب لاعب الوسط المصري عن المشاركة في الأشهر الماضية بسبب اصابته التي أبعدته عن الملاعب قرابة 9 أشهر تقريبًا.

ويسعى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، للهروب من مفاجآت بطولة كأس رابطة المحترفين خاصة وأن المنافس يقدم نتائج متذبذبة وأداء لا يرقى للمنافسة في الدوري الإنجليزي وبالتالي يملك الدافع لتقديم أية عروض من شأنها التعبير عن نفسه بقوة خلال الموسم الحالي.

ورغم غياب متوسط ميدان منتخب مصر، عن تشكيلة أرسنال منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، إلا أنه يظل محل ثقة من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا خلال الفترة الماضية ما ساهم في تواجد اللاعب المصري في قائمة الفريق محليًا وقاريًا.