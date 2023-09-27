الهلال الأحمر العراقي: ارتفاع عدد قتلى ومصابي حريق نينوى إلى أكثر من 450 شخصا

أعلن الهلال الاحمر العراقي، عن "ارتفاع عدد الضحايا والمصابين الى اكثر من 450 شخصا جراء حريق قاعة اعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شرقي الموصل".

وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن "لا إحصائية نهائية بعد لعدد الوفيات والمصابين جراء الحريق"، فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة بـ"استنفار كل الجهود لإغاثة المصابين"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وكشف الدفاع المدني العراقي، أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر وانتشار الحريق بسرعة كبيرة وتفاقم الأمر".

وأضاف أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".