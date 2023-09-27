الصحة العراقية: الوضع مُسيطر عليه في نينوى وهناك متابعة دقيقة لاسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية

أكدت وزارة الصحة العراقية، ان "الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لاسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية".

ولفت المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، الى انه "بتوجيه مباشر من قبل وزير الصحة فان جميع دوائر الصحة مستنفرة لتقديم الدعم لدائرة صحة نينوى"، مؤكدا ان "الوضع مسيطر عليه بحدود دائرة صحة نينوى".

وذكر ان "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة واقليم كردستان الى دائرة صحة نينوى"، لافتا الى ان "هناك متابعة للاسعافات الاولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الاصابة، حيث بعض الحالات تكون حالتها بسيطة الى متوسطة واخرى تكون صعبة تحال الى المراكز التخصصية".

وأضاف "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة تواصل إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى نينوى لاسعاف وعلاج مصابي الحريق".