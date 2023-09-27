مدفيديف أعلن أنّه زار معسكراً تدريبياً في شرق أوكرانيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف، أنّه "زار موقع تدريب عسكري في شرق أوكرانيا بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين"، مشيراً إلى أنّ "الجيش الروسي جنّد منذ بداية العام 325 ألف شخص".

ولفت مدفيديف، الى أنّ "زيارته التفقّدية أظهرت أنّ التدريب المقدّم في هذا الموقع "كاف" وأنّ العسكريين برهنوا عن "قوة عزيمة وحزم فضلاً عن تحلّيهم بروح الانتصار".

وأعلن أنّ "الجيش الروسي جنّد منذ مطلع العام أكثر من 325 ألف شخص، أي أكثر بـ45 ألفاً من الحصيلة السابقة التي أعلنت عنها موسكو في بداية أيلول"، موضحاً أنّه "في الفترة الممتدّة بين الأول من كانون الثاني و26 أيلول تمّ قبول أكثر من 325 ألف شخص في القوات المسلحة الروسية".

ومنذ الربيع، ينفّذ الجيش الروسي حملة تجنيد تطوعية واسعة النطاق تواكبها إعلانات كثيرة في الشوارع وعلى الإنترنت تعد جنود المستقبل برواتب مجزية وتقديمات اجتماعية وتسهيلات مصرفية.