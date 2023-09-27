شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتهم روسيا باستهداف المواني وصوامع الحبوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف البنية التحتية للمواني وصوامع للحبوب،وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا التي تضم ميناءي إسماعيل وريني على نهر الدانوب، إن الهجوم ألحق أضرارًا بمبنى لنقطة تفتيش وبمنشآت للتخزين، وما يزيد على 30 شاحنة وسيارة، فضلًا عن إصابة شخصين.

والهجوم الذي استمر ساعتين، كان الأحدث على صوامع الحبوب ومنشآت المواني الأوكرانية منذ يوليو الماضي، عندما انسحبت روسيا من اتفاق حبوب كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود للإسهام في تخفيف وطأة أزمة غذاء عالمية.

ومنذ ذلك الحين، تعزز أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي عالمي للحبوب، صادراتها عبر نهر الدانوب.

إصابة سائقين

قال مكتب المدعي العام في أوكرانيا: "العدو استهدف البنية التحتية للمواني والحدود لنهر الدانوب"، ونشر صورًا لصوامع حبوب تالفة وشاحنات تشتعل فيها النيران.

وأضاف: "أصيب اثنان من سائقي الشاحنات جراء للهجوم، ولحقت أضرار بصوامع للحبوب وبمبان إدارية ومركبات شحن".

هجمات على مناطق أخرى

قال الجيش الأوكراني إنه بالإضافة إلى الهجوم على منطقة أوديسا، تعرضت مناطق ميكولايف وخيرسون وكيروفوهراد لهجمات.

وقال مسؤولو ادعاء محليون، إن 12 شخصًا أصيبوا في خيرسون أمس الثلاثاء نتيجة عدة هجمات روسية.

وقال رئيس بلدية كريفي ريه بجنوب أوكرانيا، إن هجومًا صاروخيًا روسيًا ألحق أضرارا بمنشأة محلية في المنطقة، وذكر حاكم منطقة تشيركاسي أن منشأة بنية تحتية لم يحددها قُصفت هناك.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى جراء هجمات هي الأحدث بين هجمات عديدة نفذتها روسيا منذ بدأت الغزو الشامل لأوكرانيا قبل 19 شهرًا.