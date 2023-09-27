الصحة العراقية: وفاة 100 ونحو 150 مصابا في حريق بنينوى

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين جراء حريق اندلع أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الإحصائية الأولية نقلا عن دائرة صحة نينوى 100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة"، مبينا أن "الوضع مسيطر عليه وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة".



وأضاف أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كردستان العراق (شمالي البلاد) إلى دائرة صحة نينوى"، لافتا إلى أن "هناك متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الإصابة".



وأوضح أن هناك "حالات إصابة تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية".



من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية في منشور على صفحتها بفيسبوك ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصا جراء الحريق.



وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن "الحريق اندلع بعد استخدام عدد من المدعوين ألعابا نارية داخل قاعة الزفاف".



وحسب بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني في نينوى نشرته "واع" فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".



وأضاف البيان أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".



وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحريق، كما قال المجلس إن السوداني، حسب "واع).



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".



الأناضول

