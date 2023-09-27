القيادة تعزي ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة إثر... الرياض : الرياض : دوت الخليج 12 ربيع الأول 1445 هـ 12 ربيع الأول 1445 هـ انفجار يقتل 20 شخصا مع فرار سكان ناغورنو كاراباخ قتل انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناغورنو كاراباخ مع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا، ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 12 ربيع الأول 1445 هـ 12 ربيع الأول 1445 هـ الجوع يقتل 1329 شخصا في تيجراي وجدت دراسة، أجرتها السلطات الصحية المحلية وجامعة ميكيلي في العاصمة الإقليمية، أن الجوع أصبح الآن السبب الرئيسي للوفاة في تيجراي،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ كوريا الجنوبية تستعرض أسلحتها القوية عرضت كوريا الجنوبية آلاف القوات، ومجموعة من الأسلحة القادرة على ضرب كوريا الشمالية عبر عاصمتها كجزء من أكبر احتفال بيوم القوات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ الطائرات الروسية تصيب أوديسا وتقطع خدماتها ضربت روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود بوابل من الطائرات دون طيار، مما أدى إلى إتلاف مستودع، وتفحم عشرات الشاحنات، وإصابة سائقين... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ سفارة السعودية في تشيلي تحتفل باليوم الوطني الـ93 استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم في الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ سفير في فلسطين والموقف ثابت تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا (غير... رام الله: دوت الخليج رام الله: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعزي العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب حريق نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.