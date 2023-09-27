مصر تعزي العراق في ضحايا حريق نينوى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

وتقدم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم، بخالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 150، في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما توقعت مصادر محلية ارتفاع عدد الوفيات.