أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، في تصريح لقناة "الجزيرة"، عن توقيف 9 متهمين على خلفية حريق الحمدانية"، مشيرًا إلى أنّه "عدد ضحايا حريق الحمدانية 93 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب".

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات العراقية أعلنت توقيف 9 متهمين بحادثة الحمدانية: مقتل 93 شخصًا وإصابة أكثر من 100 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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