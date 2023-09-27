قرقاش: لا بدّ أن نرى من سوريا معالجات لقضايا تهم جيرانها كموضوع النازحين والكبتاغون

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، أنّ "القرار بعودة سوريا لجامعة الدول العربية هو قرار صائب ولكن يجب على دمشق تسهيل القرار العربي"، مشيرًا إلى أنّه "لا بدّ أن نرى من دمشق معالجات لقضايا تهم جيرانها كموضوع النازحين والكبتاغون".

ولفت، في كلمة له خلال منتدى الإعلام العربي في دبي، إلى أنّ "السياسة الخارجية للإمارات عنوانها الاستقرار للجميع، وهنالك حاجة لتعزيز التعاون في جميع المجالات".

وشدد قرقاش، على أنّه "لابد من إعادة استرجاع صيغة التعاون العربي بعيدة عن الصياغة القديمة. الإمارات لا تتحرك بأي ملف بنفسها نحتاج للعمل مع الشركاء وهذه القناعة جداً مهمة".