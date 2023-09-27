فنيش: أزمة النزوح السوري من المشكلات الكبرى للبنان وسوريا وتندرج في سياق الأولويات

أكد الوزير السابق محمد فنيش أننا أبدينا كل مرونة واستعداد للحوار والتلاقي إيماناً منّا بأن إدارة شؤون البلد لا يمكن أن تكون إلا بتوافق داخلي، وإلاّ بتكوّن إرادة وطنية، وأبدينا كل تجاوب مع المساعي والوساطات وما زلنا، ولكن مع إيماننا أن الحل في لبنان لن يكون وفقاً للمبادرات الخارجية، وإنما في تلاقي الإرادات الوطنية، انطلاقاً من وعي مصلحة البلد.

وخلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم ببلدة معروب الجنوبية، شدد فنيش على أن الاستمرار في تعطيل ملء الشغور الرئاسي هو استمرار في إطالة أمد الأزمة، لأن أزمة لبنان المالية والنقدية والاجتماعية والاقتصادية، تتطلب عودة لتفعيل دور مؤسسات الدولة، بدءاً من رئاسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة إلى كل مؤسسات الدولة وإدراتها.

ولفت فنيش إلى أن أزمة النزوح السوري هي من المشكلات الكبرى للبنان وسوريا، وبالتالي تندرج في سياق الأولويات التي ينبغي أن يتصدى لها اللبنانيون، سواء من الحكومة القائمة أو من ضرورة تلاقي اللبنانيين على بلورة تفاهم يعيد انتاج السلطة وإعادة تكوين الدولة من أجل بدء مسار الخروج من هذه الأزمة التي يعاني منها كل اللبنانيين.