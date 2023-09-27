نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور ومقاطع فيديو تظهر خطورة واقع الحال في مجرى نهر الغدير. ولفت حمية، الى أن "تعزيل النهر قد حدث اكثر من مرة! وغداً سيصار الى تعزيز العمل في هذه الورشة مجدداً"، مؤكداً أن "استمرار رمي النفايات فيه، يشكل خطراً مؤكداً على السلامة العامة والأرواح والمنازل فيما لو حدث فيضان مفاجئ".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: استمرار رمي النفايات في نهر الغدير يشكل خطراً مؤكداً لو حدث فيضان مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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