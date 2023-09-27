هاشم: ما يجري على الحدود الجنوبية هو انتهاك إسرائيلي للسيادة الوطنية ويستدعي تحركا سريعا

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "ما يجري على الحدود الجنوبية في منطقة مزارع شبعا هو محاولة لقضم أجزاء جديدة من الاراضي اللبنانية وتكريس احتلاله لمزارع شبعًا وتلال كفرشوبا وهذا ما يجب مواجهته، وهو عدوان واضح وانتهاك للسيادة الوطنية ويستدعي تحركا سريعا على كل المستويات لوضع حدا للعدوان الجديد". وأكد هاشم، أنه "لم يعد جائزا مع الممارسات والانتهاكات الجديدة لانها تؤكد النوايا العدوانية لعدو لا ينصاع للقرارات والمواثيق الدولية، وما كنا قد نبهنا اليه منذ فترة طويلة من تحريك لما يسمى بخط الانسحاب باتجاه الاجزاء المحررة وادارة الظهر لذلك دفع العدو للتمادي اكثر وزاد من مساحة الأرض المحتلة منذ عام ٢٠٠٥ حتى اليوم".

وشدد على أنه "اصبح لزاما على الحكومة اللبنانية عدم السكوت وتحميل المنظمة الدولية وقوات اليونيفيل مسؤولية ما آلت اليه الامور، والمطلوب اجبار العدو العدو الاسرائيلي الانسحاب ليس فقط من الأجزاء الجديدة المحتلة بل من كامل مساحة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".