النشرة: حريق في مكب للنفايات في بلدة عين قنيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن اندلاع حريق في المكب القديم للنفايات في بلدة عين قنيا قضاء حاصبيا ويتخوف الاهالي من اتساع رقعة الحريق ليطال حمى البلدة المجاور لمكان الحريق .

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