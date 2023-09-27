الرئيس العراقي أكّد ضرورة فتح تحقيق بحادثة الحمدانية: ما حصل فاجعة مؤلمة

أكد الرئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة فتح تحقيق بحادثة الحمدانية، التي خلّفت أكثر من 450 وفاة وإصابة.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عنه، فقد أشار إلى أنّ "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكدًا "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".

ولفتت إلى أنّ "عميق مواساتنا وخالص تعازينا الى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر العراقي، عن "ارتفاع عدد الضحايا والمصابين الى اكثر من 450 شخصا جراء حريق قاعة اعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شرقي الموصل".