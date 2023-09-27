انت الان تتابع خبر حداداً على ضحايا الحمدانية.. إلغاء جميع احتفالات المولد النبوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للوقف، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم الغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف حداداً على أرواح ضحايا الحمدانية".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، حصيلة جديدة لحادثة حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى، وذلك بعد وصول وفد وزاري الى مكان الحادثة.



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وزيرا الداخلية عبد الأمير الشمري، والهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وصلا الى محافظة نينوى، للاطلاع على تفاصيل وملابسات الحادث المؤسف الذي حصل في قضاء الحمدانية".

في المقابل، أكد رئيس خلية الاعلام الأمني اللواء سعد معن، وفاة 93 شخص واصابة 100 بحادثة حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى، مشيرا الى ان التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائياً وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان".