شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب "بابوا" غينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 91 كيلومترا، شرق مدينة كوكوبو،

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وعلى عمق عشرة كيلومترات، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلازل إندونيسيا

شهدت إندونيسيا التي تشترك في حدود بحيرة مع بابوا غينيا، وقوع ثلاثة زلازل قوية خلال ثلاثة أيام فقط، بلغت قوتها القصوى 6.3 ريختر، علاوة على ثوران بركان.