أعلنت وزارة الصحة الأذربيجانية عن وفاة 192 جنديًا من القوات المسلحة خلال عملية قره باغ.
وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أفادت الوزارة الصحة الأذربيجانية عن مقتل 192 جنديًا وإصابة 511 عسكريًا من القوات المسلحة الأذربيجانية "خلال إجراءات مكافحة الإرهاب في قره باغ"، مشيرًة إلى أنّه "قُتل مدني أيضًا وأصيب مدني خلال العملية".
ولفتت الوزارة إلى أنّه "سوف يتم التعرّف على هويات 11 شخصًا بعد الدراسات الجينية التي أجراها خبراء الطب الشرعي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في أذربيجان: مقتل 192 جنديًا أذربيجانيًا في عملية قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.