كلاّس شكر اليونيسيف على انارة الوزارة بالطاقة الشمسية

التقى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ممثل منظمة اليونسف في لبنان ادوارد بيغبيدير وشكره على قيام منظمة اليونيسف بتمويل مشروع إنارة مبنى وزارة الشباب والرياضة من خلال الطاقة الشمسية وتنفيذ المشروع من خلال خبراء متخصصين، معتبراً ذلك مساهمة بالغة الأهمية لضمان استمرار هذا المرفق العام في خدمة المواطنين والحركة الرياضية والشبابية والكشفية.

وجال كلاس وبيغبيدير على سطح مبنى الوزارة حيث تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وأكد لضيفه تقدير الوزارة لهذه الخطوة وقيمتها.

وتباحث كلاس وبيغبيدير في النجاح الكبير للشراكة بين الوزارة واليونيسف في حفل افتتاح "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي، وتواعدا على المزيد من الأنشطة معاً، وعلى ضرورة تفعيل السياسة الشبابية ووضعها على سكة التنفيذ.