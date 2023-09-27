عضو المجلس الثوري لحركة فتح: كل خطوة تقوم بها السعودية تتعلق بالشأن الفلسطيني مُنسّقة مع الجانب الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح “محمد الحوراني”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني لمحاولة إعادة حقوقه المشروعة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن المملكة كانت دائما من أوائل الدول التي تمد يد العون والمساعدة إلى أشقائها الفلسطينيين، كما أنها تعمل باستمرار على إثارة القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

وبين أن كل خطوة تقوم بها المملكة العربية السعودية بشأن القضية الفلسطينية تكون في تنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني.