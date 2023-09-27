الوقف السني العراقي يدعو لتأجيل احتفالات المولد النبوي حدادًا على ضحايا حريق نينوي



محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

وجه رئيس ديوان الوقف السني في العراق مشعان محي علوان، اليوم الأربعاء، بتأجيل جميع احتفالات المولد النبوي الشريف في بغداد والمحافظات.

وقال ديوان الوقف السني العراقي، في منشور عبر "فيسبوك" اليوم، إن ذلك يأتي حدادًا على أرواح ضحايا الحريق الذي التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى.

بدوره، أعرب مكتب المرجع الأعلى السيستاني عن "بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع الذي وقع في قضاء الحمدانية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين".

وأضاف، في بيان صحفي ، "أن المرجعية تقدم تعازيها للعوائل المكلومة وتبدي تضامنها معها وتسأل الله العلي القدير أن يربط على قلوبهم بالصبر ويشمل الضحايا بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وكان اللواء سعد معن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني أفاد بأن عدد ضحايا الحريق بلغ 93 وفاة و100 مصاب يتواجد منهم داخل المستشفيات 69 جريحا، وفق تقرير الطب الشرعي .