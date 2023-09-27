اعتقال 9 أشخاص مشتبه بهم عقب حريق نينوى

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (بي بي سي)

ألقي القبض على تسعة أشخاص كانوا يعملون في قاعة الزفاف التي اندلع فيها حريق كبير أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، إن مذكرات اعتقال أخرى لأربعة موظفين آخرين قد صدرت أيضا.

وتقول السلطات الأمنية إن أسباب الكارثة تعود إلى الافتقار إلى إجراءات الصحة والسلامة، وبسبب وجود مواد قابلة للاشتعال في أساس البناء، ويبدو بحسب التحقيقات الأولية أن الألعاب النارية داخل القاعة هي السبب الرئيسي لاندلاع النيران.

ولم يتأكد عدد القتلى، لكن التقارير قدرت الضحايا بأكثر من 100 شخص، بالإضافة إلى 150 جريحا.