الارشيف / اخبار العالم

عشرات يهاجمون متاجر "أبل" في الولايات المتحدة (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

هاجم عشرات الأشخاص، في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، متجر أبل، ليل أمس الثلاثاء، وقاموا بسرقة الهواتف الموضوعة على منصات العرض، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحسب بيان شرطة الولاية، فاق عدد الأشخاص الذين هاجموا المتجر أكثر من 100، غالبيتهم من المراهقين، الذين هاجموا متاجر أخرى أيضًا لبيع الأجهزة.

وتُظهر مقاطع الفيديو فتيان مرتدين أقنعة لإخفاء وجوههم يخطفون أجهزة الآيفون من على منصات العرض ويضعونها في أكياس بلاستيكية ثم يلوذون بالفرار.

وذكر بيان شرطة فيلادلفيا أن متجر بيع هواتف أبل تعرض للهجوم في حوالي الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، مضيفًا أن عناصر الشرطة حاولت استعادة أجهزة الأيفون أثناء مطاردة المراهقين الفارين الذين تساقطت منهم الأجهزة أثناء هروبهم.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا