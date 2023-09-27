شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: المدة المقررة لجمع التوكيلات الرئاسية مناسبة وتتفق مع نصوص الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية جاء منضبطا ومناسبا للإجراءات المقررة، كما أنه يراعى قواعد الحياد والشفافية بين جميع المرشحين، مشيرا إلى أن مدة جمع التوكيلات تمتد ل 3 أسابيع وهي فترة كافية للحصول على 25 ألف توكيل من 25 محافظة، بواقع 1000 توكيل من كل محافظة.

وأضاف "الجندي"، أن البعض يحاول التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بسبب عدم قدراتهم على جمع التوكيلات، بحجة ان المدة المقررة قصيرة جدا، رغم أنها تتفق مع نصوص القانون والدستور، مؤكدا أن جمع التوكيلات يعكس شعبية المرشح على أرض الواقع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التنظيم أمام مكاتب الشهر العقاري ومشهد مشاركة المواطنين بكثافة لتحرير التوكيلات لصالح مرشحيهم، شئ يدعو الفخر، ويعكس حرص المواطن المصري على أن يكون جزءا من صناعة مستقبل هذا الوطن، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية تتم تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما يجب أن يكون رسالة طمأنة للجميع.

وأكد النائب حازم الجندي، على ضرورة تشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، والتوقف عن رسائل الاحباط والتشكيك، داعيا جميع الراغبين في الترشح بالعمل الجاد على أرض الواقع بدلا من حملات التشكيك التي لا طائل منها خاصة أن العملية الانتخابية تتم وسط متابعة من جانب منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية أيضا.