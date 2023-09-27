مصطفى سالم: تأييدنا الرئيس السيسي بسبب المشروعات التنموية والمبادرات الصحية

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة نابع من يقين يثبته الواقع بأنه الأفضل لقيادة البلاد، مضيفًا أن الرئيس تحمل العبء الأكبر بمفرده وبدعم الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو التى أزاحت حكم الجماعة الإرهابية.

وقال سالم، بعد التوقيع على نموذج تزكية ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: "كمواطن من الصعيد قبل أن أكون نائب عن "دائرة طهطا وطما وجهينة" بمحافظة سوهاج لمست بنفسى ما تم من تطور فى الجنوب الذى كان مهمشا دائما والذى بدأ يستحوذ على الاهتمام الأكبر بعد مبادرة حياة كريمة التى بدأت المرحلة الأولى فيها بالقرى الأكثر احتياجا بنسبة أكثر من 70% حيث تم تخصيص 237 مليار جنيه من مخصصات حياة كريمة فى المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهى تمثل نسبة 68%. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركز و199 وحدة محلية تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن.

وأوضح أن محافظات الصعيد شهدت أيضًا زيادة فى الاستثمارات العامة والتى وصلت خلال 10 سنوات 439 مليار جنية استثمارات عامة منها 71 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 مقابل استثمارات بلغت 10 مليارات جنيه فى 2013، هذا بخلاف المخصصات والاعتمادات والاستثمارات المالية الأخرى الموجهة لمحافظات الصعيد لاستخدامها فى تمويل المشروعات القومية.

وأشار سالم إلى أن الرئيس يهتم دائما بملف الحماية الاجتماعية ويقدر تحمل المصريين لتبعات الإصلاح الاقتصادى والأحداث العالمية ويثبت ذلك الأرقام، حيث خصصت الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الحالى 530 مليار جنيه، ليس هذا فحسب ولكن الرئيس خصص 5 حزم أخرى للحماية الاجتماعية حيث تم رفع الأجور والمرتبات والمعاشات آخرها ما تم قبل أيام وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه مقابل 1200 جنيه عام 2015.

وأوضح أن كل ما يتم من إجراءات تضع نصب أعينها الفئات محدودة الدخل، مضيفًا أن اهتمام الرئيس بملف الحماية الاجتماعية ليس قاصرا على زيادة الأجور والمرتبات والدعم فقط ولكنه ممتد ليشمل عدة مبادرات هامة منها: مبادرة 100 مليون صحة والتى شملت كل محافظات مصر وقدمت للمواطنين الرعاية الصحية مجانا، ومبادرة احنا معاك لحياة آمنة ومبادرة أطفال بلا مأوى وبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ومبادرة فيروس c التى أنهت هذا المرض فى مصر وتعافى من خلالها الكثيرين من أهل مصر.

وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التى قدمت للمصريين من معدومى الدخل مصدر دخل شهرى، فضلا عن سكن كريم وتوظيف وقد أطلق الرئيس برنامج تكافل وكرامة تحت شعار مصر بلا عوز ويهتم بنفسه بضم أسر جديدة للبرنامج كان آخرها 5 ملايين أسرة خلال حزمة الحماية الأخيرة، كل هذه المبادرات تؤكد مدى اهتمام السيد الرئيس برعاية المواطنين والوقوف على طلباتهم واحتياجاتهم.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس اختار طريق التنمية والبناء منذ أول يوم فى السلطة حيث تمت فى عهده المشروعات القومية التنموية والتى بدأها بقناة السويس الجديدة وعدد من المدن على سبيل المثال وليس الحصر، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة توشكى الجديدة، مدينة الفرافرة الجديدة، مدينة بورسعيد الجديدة، وهى مدينة سياحية ضمن مشروعات محور قناة السويس، ومدينة العلمين الجديدة.

وقال سالم: إننا جميعا نلمس الاستقرار الأمنى الذى حدث بعد تولى الرئيس لمنصبه والذى ساهم فى عودة الاستثمارات والسياحة وشعور المواطنين بالأمان بعد فترة من الارتباك الأمنى غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الرئيس فتح ابواب العلاقات المصرية الدولية مع كافة الدول بعلاقات دبلوماسية جديدة واتفاقيات دولية تتيح لمصر التواجد على الساحة الدولية فضلا عن اتجاهه لدعم مصر حتى تصبح عضوا فى مجموعة دول البريكس التى تضم الدول الصناعية الكبرى لتكون خطوة لبداية جديدة على طريق التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء بالمجموعة.

وقال سالم: "مشاركتى الأخيرة فى اجتماع البنك الآسيوى للتنمية والبنية التحتيه فى مدينة شرم الشيخ والذى يعقد للمرة الأولى بها والذى افتتحه الرئيس جعلنى أشعر بمدى اهتمام الرئيس بفتح مسارات جديدة فى كل المحافل الدولية لوضع مصر على خريطة الدول التى تساهم وتشارك وتستفيد من المؤسسات الدولية".