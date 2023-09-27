أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، بأنّ كوريا الشمالية قررت طرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ بسبب دخوله البلاد بشكل غير قانوني. يُذكر أنّ الجيش الأميركي أعلن في شهر تموز الماضي أنه كان مقررًا أن يعود كينغ، وهو جندي من الصف الثاني التحق بالخدمة العسكرية في 2021، إلى الولايات المتحدة لمواجهة إجراءات تأديبية عندما غادر مطار إنشيون في كوريا الجنوبية وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبَرَ الحدود في 18 تموز.

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات كوريا الشمالية قررت طرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ بسبب دخوله البلاد بشكل غير قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.