سلطات أرمينيا أعلنت وصول 42500 لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أراضيها

أعلنت سلطات أرمينيا وصول 42500 لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أراضيها منذ الهجوم الأذربيجاني الخاطف، أي ما يمثل ثلث عدد سكان الإقليم الانفصالي ذي الغالبية الأرمنية.
وفتحت أذربيجان الطريق الوحيد الذي يصل الإقليم بأرمينيا الأحد، بعد أربعة أيام من موافقة الانفصاليين على إلقاء السلاح بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أعاد المنطقة المتنازع عليها إلى سيطرة باكو.
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