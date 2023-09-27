سلطات البحرين أعلنت مقتل أحد عناصرها متأثرًا بجروحه في الهجوم الأخير عند الحدود الجنوبية للسعودية

أعلنت قوة دفاع البحرين مقتل عنصر آخر من أفرادها متأثرًا بجروحه في الهجوم على مواقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية.

ويُذكر انّ قوة دفاع البحرين أعلنت مقتل عنصرين من أفرادها وجرح آخرين في هجوم لحركة "أنصار الله" اليمنية على مواقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية، بحسب ما نقلت، يوم الإثنين الماضي

كما أعلن البيان سقوط عدد من الجرحى في الهجوم على مواقع القوة البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".