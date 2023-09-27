عون: ما يجري في إقليم أرتساخ هو تطهير عرقي وسط صمت دولي

ذكر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنّه مرة جديدة يدفع سكان إقليم أرتساخ، ناغورنو قره باغ، الأرمن "ثمن المؤامرات وصراع المصالح الدولية". ولفت إلى أنّ "ما يجري هناك هو تطهير عرقي وسط صمت دولي؛ وأي فرز قسري للشعوب يضرب فكرة الحياة المشتركة بين البشر على اختلاف الأعراق والأديان، ويؤسّس لحروب لا تنتهي".

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