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"المنار": الجيش يجبر القوات الإسرائيلية على إزالة خرقين للأراضي المحررة في مزرعة بسطرة

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أفاد مراسل "المنار"، بأن "الجيش اللبناني يجبر القوات الإسرائيلية على إزالة خرقين للأراضي المحررة في مزرعة بسطرة ويبعد دبابات الميركافا أكثر من عشرة أمتار".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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