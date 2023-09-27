"المنار": الجيش يجبر القوات الإسرائيلية على إزالة خرقين للأراضي المحررة في مزرعة بسطرة

أفاد مراسل "المنار"، بأن "الجيش اللبناني يجبر القوات الإسرائيلية على إزالة خرقين للأراضي المحررة في مزرعة بسطرة ويبعد دبابات الميركافا أكثر من عشرة أمتار".

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