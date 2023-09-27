الخطيب ابرق الى السوداني معزيا بضحايا الحريق في العراق

ابرق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب معزياً رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضحايا حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى الذي فجع العراق الشقيق وشعبه العزيز وادى الى سقوط مئات القتلى والجرحى، معرباً عن حزنه ومواساته اهلنا في العراق بهذا المصاب الجلل.

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