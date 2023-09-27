اعتصام لسائقي الباصات في طرابلس احتجاجا على اعتداء سائقين سوريين غير شرعيين عليهم

اعتصم سائقو الباصات في طرابلس عند ساحة التل وقطعوا الطريق بمشاركة الاتحاد العمالي في الشمال ونقابة السائقين، لبعض الوقت احتجاجا على الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل سائقي باصات سوريين غير شرعيين على خط جونيه - جبيل.

وطالب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي والقوى الامنية، بـ"التدخل ورفع الغبن عن السائقين الشرعيين الذين يعملون بعرق جبينهم من اجل لقمة عيشهم".

كذلك طالب عدد من السائقين الذين يعملون على هذا الخط، القوى الامنية بالتدخل ووقف المخالفات التي يرتكبها سائقو الباصات غير الشرعية.