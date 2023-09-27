"المنار": الجيش قطع الطريق العسكري الذي شقه الجيش الإسرائيلي حيث يعتدي منه على أراضي مزرعة بسطرة

أفاد مراسل "المنار"، بأنّ الجيش اللبناني قطع الطريق العسكري الذي شقه الجيش الإسرائيلي في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية للعدو الإسرائيلي أقدمت على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب، وقد رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو".