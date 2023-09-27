بري أبرق للسوداني ولنظيره الحلبوسي معزياً بضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينوى

أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أن "بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى موقعاً مئات الضحايا بين قتيل وجريح".

ولفت بري، الى انني "وبإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء سائلين الله سبحانه وتعالى للضحايا الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وللعراق الأمن والأمان والإستقرار".