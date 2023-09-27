خريس: الى أين سيأخذون هذا الوطن وهل برفضهم الحوار سيحلون أزمته؟

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس إلى "الحوار والتلاقي وقبول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل الخروج من الأزمات"، لافتا الى اننا "ندعم أي مبادرة تأتي من الخارج ومن شأنها أن تساعد في حل الأزمة، ولكن أن نرفض الحوار لمجرد الحوار فهو أمر محرم بحق شعبنا في ظل المعاناة التي نعيشها على كافة المستويات".

واشار الى ان "لبنان يمر بمرحلة صعبة وأزمة حقيقية في ظل رفض المبادرة التي أطلقها بري حيث لا يريد البعض تعافي الوطن من أزماته"، سائلا "الى أين سيأخذون هذا الوطن وهل برفضهم الحوار سيحلون أزمة الوطن؟".