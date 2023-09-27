مراد: نحن بصدد التجهيز والإعلان عن مشاريع صغيرة في البقاع الأوسط لخدمة عائلتنا

أعلنَ رئيسُ مؤسساتِ الغد الأفضل النائب حسن مراد، عن "استئناف المشاريع التابعة للمؤسة التي توقَّف العملُ بها بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان، وتطوير المؤسسات الموجودة وبناء مؤسسات أخرى ضمن خطة تستمرُّ لأربع سنوات على أن يجري افتتاح بعض المؤسسات قريبًا".
وأشار مراد إلى أنَّ "الاتجاه إلى البقاع الأوسط واجب"، مؤكدًا "العمل على ذلك، وأنه بصدد التجهيز والإعلان عن مشاريع صغيرة في البقاع الأوسط لخدمة عائلتنا وأهلنا وتأمين فرص عمل".
وكشفَ عن المشاريع التي سيتم استكمالها وتطويرها وإنشاؤها ضمن جدول تضمن مشاريعَ تربوية وصحية وإعلامية وسياحية.
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