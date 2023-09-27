انت الان تتابع خبر اعتقال متهمين أثنين بـ"الإرهاب" في محافظتين مختلفتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إنه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي حققتها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإرهابية الصادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية من المحاكم المختصة، تم إلقاء القبض على متهمين أثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (١/٤ إرهاب)".



وأضافت القيادة أن "العمليتين تم تنفيذهما في سيطرة أبو دلف ضمن قاطع عمليات اللواء السابع عشر في سامراء، وفي منطقة حي العروبة بمحافظة ميسان ضمن قاطع اللواء الحادي عشر"، مشيرة الى "إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

