انت الان تتابع خبر القضاء الإيراني يصدر لوائح اتهام بحق 73 أميركيا على صلة باغتيال سليماني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدق خلال المؤتمر الدولي العاشر لحقوق الإنسان الأمريكية من وجهة نظر خامنئي ان "جريمة اغتيال قاسم سليماني الذي ذهب الى العراق بدعوة رسمية منه ممثلا لإيران هو مثال واضح على الإرهاب"، لافتا الى ان "الحكومة الايرانية وسلطتها القضائية بدعم من الشعب الايراني لهما صلاحية التعامل مع هذه الجريمة التي تعد ارتكبت بحق الامن القومي الإيراني".وتابع، انه "قد قام القضاء حتى الآن بإعداد 800 مراسلة قضائية موجهة الى موظفي وحامي القانون وجمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلدا"، مضيفا انه في هذه القضية، تم التعرف على 97 صفا من المتهمين وتم حتى الآن استدعاء 73 أمريكيا للمحاكمة ومقاضاتهم، مصرحا بأن من بين هؤلاء المتهمين الرئيس السابق للولايات المتحدة "دونالد ترامب" الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم.

وفي هذا الإطار ايضا، لفت مصدق الى انه حتى الان تم ارسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي الى 9 دول ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد.

وفي معرض تثمينه للجانب العراقي الذي يعمل جاهدا لملاحقة مجرمي هذه القضية القانونية، وبحسب الاتفاقيات القضائية مع العراق، افاد بأنه قد أجريت حتى الآن 4 جولات من المفاوضات بشأن اغتيال قاسم سليماني، وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة.

