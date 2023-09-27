انت الان تتابع خبر الصحة توضح بشأن نقل مصابي "فاجعة الحمدانية" إلى خارج نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حتى اللحظة تم استيعاب المصابين ضمن دائرة صحة نينوى عدا 35 حالة احيلت الى المؤسسات الصحية في محافظتي أربيل ودهوك".

وأضاف، أنه "باستثناء هذه الـ35 حالة التي نقلت إلى إقليم كردستان، تم معالجة جميع الحالات في دوائر صحة نينوى، ولم تبدو هناك حاجة لنقل المصابين سواء عبر طائرات إسعاف أو غيرها إلى خارج المحافظة".



كما أشار البدر، إلى "وصول وزير الصحة ووفد عالي المستوى من الوزارة بالإضافة إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية الى محافظة نينوى"، مبيناً أن "الوزير بدأ جولة على المؤسسات الصحية هناك".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، في قاعة مناسبات بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية.

