حدث فلكي نادر في أكتوبر.. كسوف وخسوف في شهر واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيكونون على موعد مع ظاهرتين فلكيتين في شهر أكتوبر المقبل.

وحسب بيان المركز فإن الكسوف سيحدث في 14 أكتوبر بين الساعة 18:05 و23:55 بتوقيت القاهرة، وذروته ستكون تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

وسيكون الكسوف في مراحله المتعددة مرئيا لسكان أمريكا الشمالية والجنوبية، وسكان مناطق المحيطين الهادئ والهندي، ما يعني أنه لن يكون متاحا لسكان مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

أما خسوف القمر فإنه سيحدث في 28 أكتوبر المقبل ما بين الساعة 22:36 و 23:53 بتوقيت القاهرة، وسيمر القمر عبر الجزء الشمالي من ظل الأرض، وستكون ذروة الخسوف في الساعة 23:13 بتوقيت القاهرة.

وسيكون الخسوف مرئيا لسكان روسيا وأوروبا وآسيا أستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وبعض بلدان أمريكا الجنوبية، ومناطق المحيط الهادئ والمحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.