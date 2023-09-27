بالصور- حريق خلف مصنع النسيج في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نشب حريق هائل في الحشائش والهيش، داخل سور بقطعة أرض فضاء تابعة لأحد البنوك بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في الحشائش و الهيش في قطعة أرض فضاء تابعة لأحد البنوك خلف مقر مصنع النسيج بمدينة بني سويف.

انتقلت سيارات الإطفاء وعلى رأسها رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق