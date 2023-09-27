شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات.. والمشاركة ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على استمارة تزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال النائب علاء عابد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نفذ ولا يزال كم من المشروعات القومية والتنموية، وأخذ الرئيس على عاتقه المسئولية كاملة وحقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات تتطلب عصور لتحقيقها تحققت فى سنوات.

وتابع عابد، أن الإنجازات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وفي المحافظات جميعها، ومن ثم يحظى بتأييد وشعبية كبيرة، لاستكمال خريطة الطريق ومسيرة البناء والتنمية.

وناشد عابد، المصريين بالمشاركة بكثافة والإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: الرئيس السيسي رجل أفعال، فعل ولم يتحدث، المرحلة المقبلة سيحصد المصريون ثمار المشروعات القومية، وسيشعر المواطنون بما تحقق من إنجازات ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن مصر شهدت إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي في كافة المجالات، سواء البنية التحتية والطرق وبناء الإنسان، وتطوير العشوائيات، والقضاء علي فيروس سي، والمبادرات الصحية والحماية الاجتماعية وغيرها.

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.