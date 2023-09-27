شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد الدمرداش: الإنجازات غير المسبوقة للرئيس دفعتنى لتزكيته للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، إن الأسباب التي دفعته لتزكية ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، هى السيرة الذاتية والعملية له والتى تشهد له بالنجاح في تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة منذ عام 2014.

وأضاف على هامش تحرير نموذج تزكية الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمقر مجلس النواب اليوم، أن ما شهدته البلاد من تحقيق الاستقرار الأمنى والقضاء على البلطجة والإرهاب، كان كافيا لدى المواطنين بعد تلك الفترة الماضية التى شهدت حالة عدم الاستقرار الأمنى.

وتابع الدمرداش: أيضا كانت البنية التحتية بالبلاد مهلهلة ونجح الرئيس السيسي في تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة التى غيرت شكل الريف المصرى، وشهدت أيضًا إنشاء عدد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات منها الزراعة، حيث زادت الرقعة الزراعية بنسبة 30 في المائة، ونجحت تلك المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها العالم بداية من كورونا حتى الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوافد أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك لليوم الثاني.

وشهد البهو الفرعوني بالمجلس توافد عدد كبير من النواب، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

جدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.