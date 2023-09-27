شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسام عوض الله: الفترة المقبلة تقتضي استمرار الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه قام بتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه أفضل من يصلح لحكم مصر، متابعا: نؤيد الرئيسي السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

وأضاف عوض الله، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء، ويكفي ما حدث خلال ال 10 سنوات الماضية والجميع يعلم أنه في بداية حكمه لمصر كيف كان ملف الطاقة والكهرباء، وكانت الكهرباء تقطع طوال اليوم، ولم تكن هناك بنية أساسية في هذا الملف، ولكن الآن هناك بنية أساسية قوية وهناك تنوع لمصادر الطاقة وهناك طاقة متجددة، وهناك اكتشافات للغاز والبترول، كما أن الرئيس اهتم كثيرا بملف البيئة.

واستطرد: لذلك جئنا اليوم لنقول للرئيس كمل مشوارك، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات .

وتوافد أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك لليوم الثاني.

وشهد البهو الفرعوني بالمجلس توافد عدد كبير من النواب، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

جدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح