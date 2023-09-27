شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أخلص التهاني وأطيب التمنيات للسيد الرئيس بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء، سيدنا محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف رئيس المجلس: "إذ نستلهم من السيرة العطرة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، نموذجاً رائعًا ودرسًا في القيم النبيلة وسماحة الدين".

واختتم رئيس المجلس: "نتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والعرفان، داعين المولى عز وجل، أن يديم على سيادتكم التوفيق وأن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم، وأن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام".