البستاني: يزيد عدد النازحين السوريين بالشوف عن ثلاثة أضعاف المقيمين اللبنانيين وهذه قنبلة موقوتة

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "خطر النزوح السوري بات أعظم تحدّ يواجه لبنان بكلّ اطيافه منذ التأسيس، هو يخسر أبناءه، هجرةً وتهجيراً. يُستبدَلون بأعداد ضخمة من السوريين".

واوضح البستاني بانه "على سبيل المثال، يزيد عدد النازحين في الشوف عن ثلاثة أضعاف المقيمين اللبنانيين، وهذه قنبلة موقوتة يقرب موعد انفجارها. والحل الآن قبل أن ينفد الوقت وهو من شقّين:

- الأوّل هو على صعيد الدولة التي عليها منع دخول اعداد جديدة من النازحين وشرح خطورة الوضع للمجتمع الدولي بلغة واحدة وجازمة، والعمل مع من يجب العمل معه لإعادة النازحين الى سوريا.

- الثاني داخلي يحتم تضافر الجهود بين السلطة المركزية والبلديات للحدّ قدر المستطاع من التداعيات. الحل الآن قبل فوات الوقت، والّا لا ندم ينفع".