حزب الله يعرب عن حزنه وأسفه للحادث المفجع الذي وقع في محافظة نينوى العراقية

اعرب حزب الله عن حزنه وأسفه للحادث المفجع الذي وقع في محافظة نينوى العراقية، وأدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتقدم من المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والحكومة والشعب العراقي وأهالي الضحايا بأحر التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ الشعب العراقي الشقيق من كل شر.

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