اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه أثناء قيام مجموعة من الفتيان بممارسة تمارين في كرة القدم داخل ملعب في محلّة برجا، أقدم المدعو (ع. خ.، مواليد عام 1980، سوري) على التحرش بقاصر.
ولفتت لى انه بعد فترة وجيزة وبتاريخ 26-9-2023 التقى (ع. خ.) بالفتى أثناء قيام الأخير بجلب حاجيات لمنزله، فدنا منه ودعاه لاحتساء كوب من النسكافيه في منزله، فارتاب الفتى وسارع لإخبار والديه بالأمر. وعلى الأثر، تم اقتياد المشتبه به الى مركز فصيلة برجا في وحدة الدرك الإقليمي، وباستماعه، اعترف بما نسب اليه.
وأودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخص سوري أقدم على التحرش بفتى قاصر في برجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.