اشار النائب ميشال المر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "يحتفل العالم بيوم السياحة العالمي هذا العام تحت شعار "Tourism and green investment” للدلالة على أهمية الربط بين البيئة والسياحة، يجب أن نعمل لتعزيز السياحة البيئية في لبنان، فهذه ثروة متجددة ومستدامة، لا تحتاج لا لترسيم ولا لاستخراج."

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال المر: لتعزيز السياحة البيئية فهذه ثروة متجددة ومستدامة لا تحتاج لا لترسيم ولا لاستخراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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